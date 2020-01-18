Донбасс предложил Украине прямой диалог

Диалог между Донбассом и Киевом ускорил бы урегулирование конфликта в регионе, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

По его словам, украинские власти много говорят о необходимости мира, но сами не выполняют минские соглашения. Слова об урегулировании конфликта оказываются пустыми. Пока президент Владимир Зеленский не готов к прямому диалогу с представителями ДНР, а это бы очень способствовало мирному процессу.

Бидевка считает, что на Украине пока не пришли к власти политические силы, которые бы действительно хотели мира в Донбассе. И пока Франция и Германия не выполнят свои обязательства как участники "нормандского формата", оказав давление на Киев, говорить о мире будет тяжело, передает РИА Новости.

Киев начал военную операцию в Донбассе после госпереворота в феврале 2014 года. Жертвами конфликта в Донбассе с апреля 2014 года стали около 13 тысяч человек. С тех пор в Минске было подписано три соглашения об урегулировании. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.