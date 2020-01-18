Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. 23-летний уроженец Брянской области преодолел дистанцию за 33 минуты 45 секунд.

Вторым стал спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен (+24.3), а замкнул тройку лидеров норвежец Сьюр Рете (+40).

Еще один россиянин Андрей Мельниченко стал четвертым, Алексей Червоткин – девятым, Артем Мальцев – 15-м, Александр Бессмертных – 25-м, Ермил Вокуев – 51-м, а Александр Терентьев – 65-м.