Путин вместе с Бегловым, Гуцаном и ветеранами посетил Пискаревское кладбище

В субботу президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к монументу "Мать-Родина". Глава государства почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в День прорыва блокады Ленинграда.

Путин в траурной процессии вдоль братских могил сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города.

Президент возложил цветы на могилу его малолетнего брата, погибшего в блокаду. У монумента "Мать-Родина" Путин поправил на венке ленты в цветах государственного флага.

Президент не раз вспоминал, что его отец Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен на "Невском пятачке" 17 ноября 1941 года.

Позднее сегодня президент посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и побеседует с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

На Пискаревском кладбище покоятся 420 тысяч жителей блокадного Ленинграда и 70 тысяч защитников города, пишет "Интерфакс".