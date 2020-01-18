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18 января 202016:06

Президент поможет 94-летней женщине, живущей без льгот и лекарств

5-tv.ru

Президент России Владимир Путин, возложив цветы на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и венок к монументу "Мать-Родина", пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. В северную столицу глава государства прилетел для участия в памятных мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.

Во время общения с ветеранами Путин пообещал помочь 94-летней жительнице Петербурга, сообщает Пятый канал. Дочь женщины, Надежда Панченко, рассказала президенту, что та живет без льгот и без лекарств.

Еще одна петербурженка передала президенту привет через своего соседа. Мужчина по имени Евгений рассказал, что его соседка в детстве делала уроки и ходила в школу вместе с Путиным. Затем петербуржец рассказал, что сам он вместе с Путиным занимался дзюдо, и попросил сфотографировать его с президентом.

Также Владимир Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке — там сражался и был ранен его отец. Кроме того, президент ознакомился с посвященной блокаде Ленинграда трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну", созданной на средства президентского гранта в музее "Прорыв" в Кировском районе Ленинградской области.

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