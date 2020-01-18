Российские ватерполисты проиграли Румынии на чемпионате Европы

В третьем матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло мужская сборная России под руководством Сергея Евстегнеева проиграла национальной команде Румынии со счетом 11:10 (3:3, 2:3, 0:2, 5:3).

Ранее россияне на старте турнира проиграли Сербии (9:13), а затем обыграли Нидерланды (15:9). В группе В с шестью очками лидирует сербы, а россияне, нидерландцы и румыны набрали по три очка.

При этом у голландцев игра с сербами в запасе. Таким образом, если Нидерланды одержат победу или сыграют вничью, то Россия займет четвертое место в квартете и не сможет принять участие в плей-офф.

Напомним, чемпионат Европы по водному поло проходит в многофункциональном плавательном комплексе "Дунай-Арена" в венгерском Будапеште. В турнире принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. Финал состоится 26 января, победитель получит путевку на Олимпийские игры 2020 года.