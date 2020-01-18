Париж: эвакуация Макрона и разгром "Ротонды"

В Париже протестующие разгромили и подожгли знаменитое кафе "Ротонда". Президенту не дали досмотреть спектакль, а Лувр закрыл свои двери для посетителей.

"Мы будем на улицах, хочет того Макрон или нет", — приблизительно так можно перевести распевки протестующих у стен театра Буф-дю-Нор в 10-м округе Парижа. Похоже, насладиться спектаклем Эммануэлю и Брижит Макрон так и не удалось: службы безопасности, опасаясь разбушевавшейся толпы, спешно эвакуировали президентскую чету прямо в разгар мероприятия.

Знаменитое кафе "Ротонда" сейчас не узнать. В популярном заведении в квартале Монпарнас выбили окна, в зал бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Ресторан в свое время посещали художники Матисс, Шагал, Пикассо, Модильяни и Малевич. Бывала и поэтесса Анна Ахматова. А в 2017-м именно здесь Макрон праздновал победу в первом туре выборов, так что многие увидели в разрушении кафе определенную символичность.

После такой бурной пятницы утро субботы предсказуемо началось с арестов, но демонстрантов это не остановило: к обеду улицы вновь заполнили протестующие. Акции неповиновения добавили проблем гостям французской столицы: к несогласным с социальными преобразованиями присоединились работники Лувра.

"Мы понимаем гнев посетителей музей, но они должны перенаправить его на наше правительство, которое пытается продвигать свои реформы. Мы не блокируем работу культурных центров, наоборот, хотим усилить их работу. В этом году правительство вновь урезало бюджет Лувра — на 11 миллионов евро. 11 миллионов — можете себе представить? Музей не может обеспечить зарплатой собственных сотрудников!" – возмущается сотрудник Лувра Мехенна Белаид.

Мнения туристов разделились. Одни относятся с пониманием, другие не могут сдержать эмоций из-за срыва посещения выставки, приуроченной к 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи.

"Для нас это проблема, потому что у нас были билеты на сегодня. С другой стороны, мы понимаем требования сотрудников, выражаем солидарность с ними и вернемся в другой день", — говорит аргентинец Марсело Кампаньо.

"Это большое разочарование, я потратил силы и деньги на билет, но меня плохо проинформировали о масштабах забастовки. Я не понимаю, почему такой бардак, общественный транспорт не работает. Профсоюзы должны контролироваться железной рукой!" – уверен немец Герхард Йеле.

К 45 дню протесты лишь набирают обороты. Свое негативное отношение к политике Пятой республики выражают адвокаты. Вслед за ними свои белые халаты бросают, не желая работать в ненадлежащих условиях, врачи. Забастовки против пенсионной реформы обошлись транспортным компаниям, в том числе государственным, в сотни миллионов евро. Если еще учесть бегство миллиардеров из страны после увеличения налога на роскошь, останется главный вопрос: откуда пополнять казну? По мнению Елисейского дворца, ответ прост: люди должны больше работать. При таком раскладе на льготы и увеличение зарплат протестующие могут не рассчитывать. Понимая это, все требования демонстранты в целом сводят к одному: Макрон и его правительство должны уйти.