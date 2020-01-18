Тема:

Франция. Протесты "желтых жилетов" 45 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 января 202016:33 Евгения Земцова

Париж: эвакуация Макрона и разгром "Ротонды"

Париж: эвакуация Макрона и разгром "Ротонды"

В Париже протестующие разгромили и подожгли знаменитое кафе "Ротонда". Президенту не дали досмотреть спектакль, а Лувр закрыл свои двери для посетителей.
"Мы будем на улицах, хочет того Макрон или нет", — приблизительно так можно перевести распевки протестующих у стен театра Буф-дю-Нор в 10-м округе Парижа. Похоже, насладиться спектаклем Эммануэлю и Брижит Макрон так и не удалось: службы безопасности, опасаясь разбушевавшейся толпы, спешно эвакуировали президентскую чету прямо в разгар мероприятия.

Знаменитое кафе "Ротонда" сейчас не узнать. В популярном заведении в квартале Монпарнас выбили окна, в зал бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Ресторан в свое время посещали художники Матисс, Шагал, Пикассо, Модильяни и Малевич. Бывала и поэтесса Анна Ахматова. А в 2017-м именно здесь Макрон праздновал победу в первом туре выборов, так что многие увидели в разрушении кафе определенную символичность.
После такой бурной пятницы утро субботы предсказуемо началось с арестов, но демонстрантов это не остановило: к обеду улицы вновь заполнили протестующие. Акции неповиновения добавили проблем гостям французской столицы: к несогласным с социальными преобразованиями присоединились работники Лувра.

"Мы понимаем гнев посетителей музей, но они должны перенаправить его на наше правительство, которое пытается продвигать свои реформы. Мы не блокируем работу культурных центров, наоборот, хотим усилить их работу. В этом году правительство вновь урезало бюджет Лувра — на 11 миллионов евро. 11 миллионов — можете себе представить? Музей не может обеспечить зарплатой собственных сотрудников!" – возмущается сотрудник Лувра Мехенна Белаид.

Мнения туристов разделились. Одни относятся с пониманием, другие не могут сдержать эмоций из-за срыва посещения выставки, приуроченной к 500-летию со дня смерти Леонардо Да Винчи.

"Для нас это проблема, потому что у нас были билеты на сегодня. С другой стороны, мы понимаем требования сотрудников, выражаем солидарность с ними и вернемся в другой день", — говорит аргентинец Марсело Кампаньо.

"Это большое разочарование, я потратил силы и деньги на билет, но меня плохо проинформировали о масштабах забастовки. Я не понимаю, почему такой бардак, общественный транспорт не работает. Профсоюзы должны контролироваться железной рукой!" – уверен немец Герхард Йеле.

К 45 дню протесты лишь набирают обороты. Свое негативное отношение к политике Пятой республики выражают адвокаты. Вслед за ними свои белые халаты бросают, не желая работать в ненадлежащих условиях, врачи. Забастовки против пенсионной реформы обошлись транспортным компаниям, в том числе государственным, в сотни миллионов евро. Если еще учесть бегство миллиардеров из страны после увеличения налога на роскошь, останется главный вопрос: откуда пополнять казну? По мнению Елисейского дворца, ответ прост: люди должны больше работать. При таком раскладе на льготы и увеличение зарплат протестующие могут не рассчитывать. Понимая это, все требования демонстранты в целом сводят к одному: Макрон и его правительство должны уйти.

 

Ранее по теме

Сейчас

16:33

Путин анонсировал крупные выплаты ветеранам

15:58

150 тракторов: акции в центре Берлина

15:56

Президент поможет 94-летней женщине, живущей без льгот и лекарств

15:18

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

14:38

Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

13:56

Путин возложил цветы к "Рубежному камню"

10:50

СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин наградил ветеранов и анонсировал крупные выплаты

Путин наградил ветеранов и анонсировал крупные выплаты

33 минуты назад
Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

1 час назад
Париж: эвакуация Макрона и разгром "Ротонды"

Париж: эвакуация Макрона и разгром "Ротонды"

43 минуты назад
150 тракторов: акции в центре Берлина

150 тракторов: акции в центре Берлина

53 минуты назад

Трансляции

Завтра, 19 января

16:00

Международная конференция по Ливии

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Саночница Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы

Саночница Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы

56 минут назад
Президент поможет 94-летней женщине, живущей без льгот и лекарств

Президент поможет 94-летней женщине, живущей без льгот и лекарств

1 час назад
Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

4 часа назад
Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

2 часа назад
Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

3 часа назад
Международный комитет Совфеда отреагировал на шаг Грузии и Украины

Международный комитет Совфеда отреагировал на шаг Грузии и Украины

17 минут назад
Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

4 часа назад
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

5 часов назад
Гидрометцентр предупреждает: после рекордного тепла будет похолодание

Гидрометцентр предупреждает: после рекордного тепла будет похолодание

5 часов назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

1 час назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

22 часа назад
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
Каргинов – о победе на "Дакаре": наша команда вновь порадовала болельщиков в России

Каргинов – о победе на "Дакаре": наша команда вновь порадовала болельщиков в России

15 минут назад
Лувр возобновил работу

Лувр возобновил работу

17 минут назад
В Карелии машина сбила людей, вылетев на тротуар после ДТП. Видео

В Карелии машина сбила людей, вылетев на тротуар после ДТП. Видео

29 минут назад
Разъяренный слон атаковал грузовик в индийском заповеднике. Видео

Разъяренный слон атаковал грузовик в индийском заповеднике. Видео

46 минут назад
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

59 минут назад
РПЦ напоминает: купаться в проруби необязательно

РПЦ напоминает: купаться в проруби необязательно

1 час назад
Водитель насмерть переехал 78-летнюю женщину-пешехода в Чебоксарах. Видео

Водитель насмерть переехал 78-летнюю женщину-пешехода в Чебоксарах. Видео

1 час назад
Польша обвинила СССР в уничтожении того, "что не удалось украсть или сжечь Германии"

Польша обвинила СССР в уничтожении того, "что не удалось украсть или сжечь Германии"

2 часа назад
Донбасс предложил Украине прямой диалог

Донбасс предложил Украине прямой диалог

2 часа назад
Прогноз: рубль выведет 5 позитивных моментов послания президента

Прогноз: рубль выведет 5 позитивных моментов послания президента

2 часа назад
Мужчина заставил мать снять деньги со счета, а потом расстрелял ее в отделении банка. Видео

Мужчина заставил мать снять деньги со счета, а потом расстрелял ее в отделении банка. Видео

3 часа назад
Журбин сообщил о смерти Димитрина

Журбин сообщил о смерти Димитрина

3 часа назад
Экс-форвард "Реала" Негредо забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Экс-форвард "Реала" Негредо забил один из самых быстрых голов в истории футбола

3 часа назад
Мужчина стал праздничной трапезой собственных свиней

Мужчина стал праздничной трапезой собственных свиней

3 часа назад
Как избавиться от рекламных звонков и сообщений: советы ФАС

Как избавиться от рекламных звонков и сообщений: советы ФАС

3 часа назад
МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

4 часа назад
Рублев разгромил Харриса в Аделаиде и выиграл второй титул в сезоне

Рублев разгромил Харриса в Аделаиде и выиграл второй титул в сезоне

4 часа назад
У запрещенного "Боинга" выявлены новые проблемы

У запрещенного "Боинга" выявлены новые проблемы

5 часов назад
В ПФР рассказали, какой станет пенсия

В ПФР рассказали, какой станет пенсия

5 часов назад
СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

6 часов назад
НАСА предлагает строить на Марсе и Луне дома из грибов

НАСА предлагает строить на Марсе и Луне дома из грибов

6 часов назад
Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

15 часов назад
Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

17.01.2020 13:34
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку