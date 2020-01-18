Порошенко прогуливает допросы, ему пригрозили приводом

Бывший президент Украины Петр Порошенко 27 раз не явился в Государственное бюро расследований (ГБР), где должен был дать свидетельские показания по 16 уголовным делам, которые находятся в производстве ведомства.

Как сообщили в ГБР, в последний раз Порошенко проигнорировал вызовы на 16 и 17 января, несмотря на то, что лично обещал туда приехать. "Таким образом, бывший президент Украины, а ныне народный депутат неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства", — приводит выдержки из сообщения ведомства ТАСС.

Следующие допросы Порошенко намечены 21 и 24 января. В ГБР предупредили, что, если экс-президент не явится и на них без уважительных причин, его могут привести принудительно.

Между тем партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что офис президента Украины и ГБР незаконно следят за бывшим главой государства, его разговорами и перепиской. Об этом свидетельствуют даты вызовов его на допросы, уверены в партии.

Так, в комментарии, опубликованном на сайте "Европейской солидарности", говорится, что даты очередных вызовов (21 и 24 января) были названы через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию: туда на 21 и обратно на 25 января. "График допросов тут же наложили на график поездки", — утверждают в партии.

Там сообщили также, что Порошенко поездку отменил, билеты сдал и ждет, когда ему будут вручены повестки, "чтобы не давать власти поводов для спекуляций".

Ранее в ГБР сообщали, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, которые находятся на разных этапах расследования. Так, его обвиняют по статьям о злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, государственной измене. Кроме того, продолжается расследование по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году, когда в Верховной раде отсутствовала коалиция. Ни одно из обвинений бывший глава государства не признает.

В декабре прошлого года директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщал, что Порошенко является фигурантом 15 уголовных дел. В октябре того де года ГБР попросило Генпрокуратуру обратиться к Верховной раде с запросом о привлечении экс-президента к уголовной ответственности.