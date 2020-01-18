Разъяренный слон атаковал грузовик в индийском заповеднике. Видео

Один из очевидцев снял на камеру своего смартфона необычную погоню, произошедшую вечером в минувший четверг, 16 января, в заповеднике, расположенном неподалеку от города Хунсур в штате Карнатака на юго-западе Индии.

Грузовик, на котором передвигались работники парка, чем-то не понравился слону. Атака произошла внезапно и люди были застигнуты врасплох.

Водитель не успел развернуться и попытался уехать задним ходом, однако животное не отставало, периодически догоняя "цель" и нанося ей мощные удары. В какой-то момент слон отстал от машины, сочтя свою миссию выполненной.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал, чего не скажешь об автомобиле, вышедшем из стычки с помятой кабиной и без стекол.