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18 января 202016:58

Международный комитет Совфеда отреагировал на шаг Грузии и Украины

Россия скрупулезно соблюдает международные нормы и конвенции, это касается и акватории Азовского и Черного морей, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в ответ на обвинения Украины и Грузии. Ранее те высказывались о "неправомерной деятельности" России в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, что мешает поисково-спасательным операциям.

По мнению Косачева, эти обвинения обусловлены политической позицией Грузии и Украины и нужны, чтобы настроить против России международную общественность, передает RT.

Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров добавил, что Россия готова доказать в любой инстанции: она ничего не нарушает. И непонятны претензии Грузии, ведь Азовское море – это внутреннее море России и Украины, передает РИА Новости.

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