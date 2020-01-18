Каргинов – о победе на "Дакаре": наша команда вновь порадовала болельщиков в России

Российский гонщик, пилот экипажа российской команды "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов рассказал о победе в ралли-марафоне "Дакар-2020", который проходил в Саудовской Аравии.

"Я счастлив, что удалось одержать победу. Для нас было важно подтвердить первенство "КАМАЗ-мастера" в грузовом зачете "Дакара" и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе, – приводит слова Каргинова пресс-служба команды. – Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всем мире".

Напомним, экипаж Каргинова занял первое место в общем зачете, показав время 46 часов 33 минуты 36 секунд. Его партнер по команде "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов занял второе место в итоговом протоколе, а замкнул тройку лидеров гонщик белорусской команды МАЗ Сергей Вязович.