В рейтинге Forbes сменился лидер

Издание Forbes изменило список богатейших людей мира. Рейтинг персон с самым большим состоянием возглавил глава французской компании LVMH (бренды Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Ранее богатейшим бизнесменом считался основатель Amazon Джефф Безос.

Как рассказали в Forbes, Арно вырвался в лидеры благодаря повышению стоимости акций LVMH на 0,7 процента. На этом Арно заработал почти 2 миллиарда долларов. Безос же, напротив, потерял 760 миллионов долларов на удешевлении акций Amazon.

В настоящее время состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов, Безоса - 115,6 миллиарда.