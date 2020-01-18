"Уотфорд" довел беспроигрышную серию в АПЛ до шести матчей, сыграв вничью с "Тоттенхэмом"

В матче 23-го тура английской премьер-лиги "Уотфорд" на поле домашнего стадиона "Викаридж Роуд" сыграл вничью с лондонским "Тоттенхэмом". Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

На 70-й минуте хозяев поля получили шанс выйти вперед, но не воспользовались им: Трой Дини не реализовал пенальти, отправив мяч по центру ворот, где его парировал голкипер "шпор" Пауло Гассанига.

"Тоттенхэм" довел безвыигрышную серию до четырех игр (две ничьи, два поражения) и с 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Уотфорд" расположился на 16-й строчке, имея в активе 23 очка.

Стоит отметить, что "Шершни" продлили беспроигрышную серию до шести матчей – четыре победы, две ничьи. В следующем туре лондонцы 22 января примут "Норвич", а подопечные Найджела Пирсона днем ранее сыграют с "Астон Виллой".