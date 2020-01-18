Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

Появилась первая фотография со свадебной церемонии греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III и бывшей жены Романа Абрамовича Дарьи Жуковой. Церемония прошла накануне вечером в отеле Kulm в швейцарском Санкт-Морице.

На фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте Madameei, на Жуковой белое платье от Valentino, жених — в классическом смокинге. Автором снимка указан фотограф Герман Ларкин. Само бракосочетание 38-летней Жуковой и ее 34-летнего жениха — наследника знаменитой греческой династии, состояние которой оценивается в 2,5 миллиарда долларов, — состоялось несколько месяцев назад.

В прессе это не афишировалось: в октябре 2019-го пара просто расписалась во французской мэрии. Теперь в Санкт-Морице прошло пышное закрытое торжество для самых близких друзей — таковых набралось около 300 человек, пишет "МК".

По данным таблоидов, среди гостей были принцесса Йоркская Беатрис, принцесса Монако Шарлотта Казираги, дизайнер Стелла МакКартни, актриса Кейт Хадсон и актер Орландо Блум.

О женихе Дарьи Жуковой сообщалось, что официально женат он до сих пор не был, хотя ранее встречался с такими мировыми знаменитостями, как светская львица Пэрис Хилтон, актрисы Линдси Лохан и Мэри-Кейт Ольсен, а также модель Джессика Харт. Последнюю Ставрос и оставил ради Дарьи Жуковой.