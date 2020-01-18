Сохранение истории: государство поддержит поисковиков и создаст архивный центр

Поисковое движение в России по-прежнему будет поддерживаться государством. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. На встрече с ветеранами и общественниками в Санкт-Петербурге, где в эти дни празднуется очередная годовщина прорыва блокады Ленинграда, глава государства поблагодарил поисковиков и выразил надежду на дальнейшее развитие этого общественного движения.

Отметив степень сложности, опасности и кропотливости этой работы, Путин также говорил о важности работы по сохранению памяти и правдивой информации о Великой Отечественной войне. Глава государства рассказал о принудительной блокировке сайтов и размещенной на них достоверной информации. При этом ключевые СМИ не распространяют объективные сведения об исторических событиях, ставших поворотными во Второй мировой войне.

Поэтому важно "противопоставить этому свою целенаправленную работу", сказал президент, говоря о важности публикации архивных документов.

Президент в очередной раз прокомментировал прошлогоднюю резолюцию Европарламента, возложившего на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны. Он еще раз подчеркнул, что противопоставить этому можно только правду. Для этого в России будет создан архивный центр. В его хранилище будут представлены документы, видео- и фотоматериалы. Тем более, что в России таких документов "предостаточно".

Отметив важность увековечивания памяти погибших в Великой Отечественной войне, президент распорядился тщательно проверять земельные участки, где проходили бои, перед тем, как передавать их под застройку или прокладку дорог, ведь там могут находиться воинские захоронения.