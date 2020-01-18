Фарс с отставкой Гончарука отвлек внимание украинцев от двух законов

Тем временем на Украине продолжают обсуждать несостоявшуюся отставку премьера страны Алексея Гончарука. Накануне он написал заявление об увольнении из-за скандальной аудиозаписи, на которой выражал сомнения в компетентности президента Владимира Зеленского. Однако сам украинский лидер принять отставку отказался и решил дать Гончаруку и его правительству еще один шанс.

Уволить нельзя, оставить — на Украине наконец определились. Расставить правильные акценты помог президент.

"Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите определенные вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", — заявил Зеленский.

Гончарук получил второй шанс. А вдобавок и целый ряд поручений. Формально конфликт исчерпан. Худой мир лучше доброй ссоры.

"Я благодарю за доверие. Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества", — ответил Гончарук.

Чего стоит доверие Алексею Гончаруку, на Украине спорят до сих пор. Обсуждают аудиозапись, на которой человек, чей голос похож на голос премьер-министра, называет президента "профаном в экономике" и персонажем с "туманом в голове". Беседа якобы велась на закрытом совещании, но стала достоянием общественности. Тем самым едва не похоронив политическую карьеру Гончарука

"Это гроб Гончарука? – Нет, это будет икона в формате 3D" – такие шутки за 300 звучат в кулуарах Верховной рады. Куда публично покаяться и пришел премьер-министр. Заявил, что президента уважает, а запись — провокация. Часть депутатов аплодировала, остальные кричали "Позор!"

В Верховной раде отставку назвали политическим жестом. Ведь с юридической точки зрения — и Гончаруку как дипломированному юристу это известно — заявление он должен был писать не президенту.



"Мы видим полнейший фарс, безусловно, согласно конституции, согласно закону о кабинете министров, он обязан был подать заявление в парламент, и тот бы вынес его на рассмотрение", — пояснила народный депутат Верховной рады Наталья Королевская.

Отставка не состоялась по техническим причинам, зато выгодно отвлекла внимание от двух законов, горячо обсуждаемых сегодня на Украине. Первый — о продаже земли. Акции протеста в Киеве идут который день. В столицу едут фермеры со всей страны.

И если рассмотрение земельной реформы депутаты отложили, то второй спорный законопроект — об образовании — уже принят. Российский МИД назвал его дискриминацией.

Официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств.

Теперь все школьники, представляющие собой так называемые нацменьшинства, будут получать знания почти по всем предметам исключительно на украинском. Правда, документ еще не подписан президентом. Но если это все-таки произойдет, депутаты партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" обещают обратиться в Конституционный суд.

"Это дискриминация русского языка, политика дискриминации русскоязычного населения, это фактически то, что было предыдущим преступным режимом возведено в ранг национальной политики, которая продолжается при сегодняшней власти", — заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук.

Как считают в оппозиции, несмотря на недовольство громадян, с выбранного курса президент вряд ли свернет. Однако указами искоренить русский язык на Украине все же не выходит. Даже на пресловутой записи, из-за которой разгорелся "премьерный" скандал, участники беседы говорят не на мове.