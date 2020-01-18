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18 января 202021:36 Анастасия Литвинова

Церковь - о Крещении: не путайте православный праздник с закаливанием

Церковь - о Крещении: не путайте православный праздник с закаливанием

У православных россиян — Крещенский сочельник (или канун Богоявления). Накануне в храмах освящали воду, а уже этим вечером начались традиционные купания в проруби. Как они проходят этой зимой, когда почти по всей России не морозы, а крещенская оттепель?

Крещенские купания на реке Лена решили начать, не дожидаясь первой звезды. Палатку с обогревом поставили прямо над купелью. Но она явно спасала от холода. В Якутске градусник стабильно показывает минус 40 — это днем, к вечеру мороз крепчает. О потепление здесь нет не слышали.

Во Владивостоке крещенские купания традиционно проходят в Амурском заливе. Температура воды в прибрежной части — минус 2, но после окунания всем желающим предлагают горячую уху.

А на камчатке, на озеро в поселке Авача, многие приходили окунаться даже с детьми, несмотря на 10-градусный мороз.

А вот в Твери, на Волге, где обычно в это время во льду выпиливают проруби, пришлось поставить понтон на сваях. Река не замерзла, в городе распускаются первоцветы.

Погоду в европейской части России назвать можно, скорее, крещенской оттепелью. В Пскове вместо снега на пляже разравнивают свежий песок. В Екатеринбурге лед, конечно, есть, но сотрудники ЧМС, выбирая место для купели, жалуются, что тонковат. Вот на Урале сейчас минус 8, а должно быть градусов 20 мороза.

В Москве вообще плюсовая температура. А в подмосковных Химках, чтобы люди не ходили по тонкому льду, купели поставить в центре города, причем воду в них подогревают, как в джакузи, — горожане давно уже жаловались, что мерзнут на Крещение.

Священнослужители каждый год напоминают прихожанам, что не нужно путать православный праздник с обычным купанием или закаливанием. По библейскому преданию в этот день Спаситель принял крещение в водах реки Иордань, и верующие теперь трижды окунаются в купель, очищая этим себя.

В этот вечер в храмах проходят богослужения. На литургии освящают воду — ее могут набрать все желающие. В храме Христа Спасителя чин освещения воды совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тем, кто твердо решил искупаться, советуют делать это в специально отведенных местах. В Сосновом бору купели открыли уже в 6 вечера. На Останкинском пруду в отличие от других московских водоемов лед есть, но он очень тонкий, поэтому здесь построили пирс с деревянной прорубью. Начинается Крестный ход, после чего купель освятят — все желающие смогут окунуться в крещенские воды.

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