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18 января 202021:02 Екатерина Фисенко

Помощь ветеранам и защита истории: президент встретился с петербуржцами

Помощь ветеранам и защита истории: президент встретился с петербуржцами

Памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда прошли в северной столице.

Это радостный и скорбный день для каждого ленинградца, петербуржца. На Невском пятачке, крошечном плацдарме, удерживаемом Красной Армией зимой 1943-го, ежегодно — цветы, речи и слезы. 77 лет назад в этих местах блестяще завершалась операция "Искра", пробившая коридор к Ленинграду, который полтора года задыхался в блокаде.

Президент — с бордовыми розами: тут воевал и был тяжело ранен его отец Владимир Спиридонович Путин. Прорыв блокады Ленинграда ковался кровью всей страны.

В городе в этот момент оставались жители. 900 блокадных дней и тысячи жертв. Когда на городских кладбищах уже не было мест, тела стали привозить на отдаленное — Пискаревское. Около полумиллиона жертв.

Владимир Путин возлагает цветы к братской могиле, в которой и его старший брат. Младенцем умер в блокаду. Добровольцы из поисковых отрядов помогли разыскать ту самую могилу, но большинству потомков блокадников остается только гадать, где именно их родные, ведь зимой 1942-го сюда привозили по 10 тысяч тел ежедневно.

Еще один венок, пройдя через 300-метровую аллею, — к монументу Матери- Родины. Затем Владимира Путина обступают петербуржцы.

Еще один пункт программы — трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну", созданная при поддержке президента экспозиция о военной судьбе безымянного сельского учителя, который ушел на фронт в июне 1941-го и дошел до Берлина.

Путь героя — как путь любого советского воина. Вот он попадает на Лужский рубеж. Страшные бои. Развороченная земля. Тут и реальные герои за несколько минут до смерти. Совсем юный, 16-летний, сын ушел на фронт против воли семьи. Пожилой отец Николай Байков пошел за ним в народное ополчение. Вот он, с аптечкой и собственным охотничьим ружьем. Оба погибли в августе 1941года под Лугой.

Дорога длиною в 4 года. Через Сталинград и форсирование Днепра, в Берлин, к Рейхстагу. Президенту показывают и сцены эвакуации, и танковые заводы.

В Мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда Путин встречается с ветеранами. Им — за 90, и они лично участвовали в операции "Искра". Екатерина Ивановна Тутурова помнит и форсирование по льду Невы, и облитые водой, как ледяные горы, берега Невы, и как все же воссоединились две армии, разорвав блокадное кольцо.

"Командир полка сказал: пусть пойдут, проверят, кто это там. Разведчики пришли и говорят: в белых полушубках. А наши тоже в белых полушубках, значит, это Вторая ударная армия идет нам на встречу. Встретились, обниматься стали, рассказывать друг другу, и такое состояние было, что наконец-то прорвали блокаду",- вспоминает Тутурова.

Подвиг их неоценим. Владимир Путин награждает ветеранов медалями в честь 75-летия Победы — самыми первыми.

Помощь ветеранам — их действительно осталось не так много — важнейший вопрос. В год 75-летия Великой Победы у президента есть дополнительное предложение. "Мне в голову пришла нехитрая мысль — по 75 тысяч ветеранам и по 50 труженикам тыла", — сказал Путин.

На встрече с патриотическими организациями невозможно было не затронуть тему искажения истории Великой Отечественной войны. "Мы обязательно сохраним Центр кино и фотодокументов и заткнем рот", — заявил Путин.

Также президент коснулся и резолюции Европарламента, которая на Советский Союз возложила ответственность за начало войны. "Складывается впечатление, что люди не умеют ни читать, ни писать", — сказал глава государства.

О патриотизме и исторической памяти пришлось говорить и еще. "Как у нас в народе говорят: важна позиция наших ветеранов, надо не запрещать говорить, а показать, какие они, что за люди", — отметил Путин.

На этой же встрече – контр-адмирал Анатолий Климов обращается к президенту с благодарностью. От имени ветеранов — за ту работу, которая проведена для повышения обороноспособности России. А также касается статьи Конституции о президентских сроках пребывания у власти.

Возвращаясь к празднику прорыва блокады и Великой Победы, представитель патриотической организации вносит новые предложения о повсеместной помощи ветеранам. Новое мобильное приложение — для самих ветеранов, и для тех, кто с ними рядом: детей, соседей и социальных работников. Просто нажать на кнопку — и помощь придет.

В этот день в Петербурге — множество мероприятий. Завершится программа артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.

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