Президент рассказал о планах властей и пообщался с петербуржцами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти видят проблемы в стране, а озвученные в послании Федеральному собранию предложения — это не все, что планируется делать. Такое заявление прозвучало в субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге, где в эти дни отмечается очередная годовщина снятия блокады Ленинграда.

В ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны глава государства отметил, что российская экономика выросла практически вдвое, существенно подросли и доходы населения. Вместе с тем он признал, что есть и сложности, связанные с тем, что за последние пять лет "произошли колебания", и реальные доходы заморозились. "Мы это все видим и будем работать", — заверил Путин, слова которого цитирует "Интерфакс".

По его словам, предложения, изложенные в послании Федеральному собранию, направлены именно на решение этих проблем.

Кроме того, президент заявил, что у властей РФ есть огромные планы по развитию национальных проектов, достижению национальных целей развития.

После беседы с ветеранами Путин пообщался с жителями города, которые собрались у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Люди приветствовали президента, благодарили, желали удачи, просили сфотографироваться с ними. С некоторыми Путин сфотографировался, один мужчина пожал президенту руку.

Ранее в субботу российский лидер осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда и пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, наградил ветеранов и анонсировал крупные выплаты к 75-летию Победы, а также возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, на Пискаревском мемориальном кладбище. Путин возложил и венок к монументу "Мать-Родина".