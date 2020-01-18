Российские хоккеисты обыграли канадцев на юношеских Олимпийских играх

Хоккеисты сборной России одержали победу над национальной командой Канады в стартовом матче на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Встреча завершилась со счетом 6:2 (4:0, 1:2, 1:0). У победителей по две шайбы забросили Матвей Мичков и и Вячеслав Малов, а также по разу отличились Руслан Газизов, Илья Квочко.

В хоккейном турнире юношеской Олимпиады принимают участие шесть команд, которые разделены на две группы. В группе А – США, Финляндия, Швейцария, в группе В – Россия, Канада, Дания. По две лучших команды из каждой группы выйдут в полуфинал.

В следующем матче россияне в понедельник, 20 января сыграют со сверстниками из Дании. Полуфинальные встречи состоятся 21 января, а финал и матч за бронзу будут сыграны 22 января.