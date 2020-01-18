Биатлон. Французы выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне – четвертые

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка четыре по семь с половиной километров. Первенствовали по итогам гонки французские спортсмены.

Французы Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детье и Кентен Фийон Майе преодолели дистанцию за один час 18 минут 11.2 секунды. Второе место заняли норвежцы Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд, Тарьей Бе и Ветле Шоста Кристиансен (+1:12.2), а замкнули тройку лидеров австрийцы Доминик Ландертингер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер и Юлиан Эберхард (+1:24.3).

Российские биатлонисты Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов заняли четвертое место, уступив победителю одну минуту 32.3 секунды.