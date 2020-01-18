Синоптики уточнили, где ожидаются самые сильные аномалии

Три региона России станут "полигоном" для аномально теплых температур этой зимой, сообщает Гидрометцентр. В ближайшую декаду там будут наблюдаться наибольшие отклонения от климатической нормы.

Так, плюсовая температура, нетипичная для этого времени года в ближайшие дни установится в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно прогностическим картам, в период с 18 по 27 января отклонение от климатической нормы в центре Европейской России составит 10–12 градусов. Даже с учетом понижения температуры в ночное время среднесуточные значения скорее всего не превысят значений в минус 4 градуса.

В эвенкийской Туре, вошедшей в тройку "лидеров" по аномальной погоде, плюсовых температур ожидать не стоит, однако и там погода сейчас аномально теплая – в среднем минус 24 градуса вместо обычных 36.