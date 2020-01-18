Против "желтых жилетов" в Париже применили газ

В столице Франции манифестацию "желтых жилетов" разогнали слезоточивым газом. На бульваре Ришар-Ленуар радикальная часть протеста начала поджигать мусорные площадки и новогодние елки, выброшенные парижанами. Одновременно хулиганы принялись громить магазины. Полиция применила спецсредства для усмирения беспорядков, пишет ТАСС.

Колонна "желтых жилетов" с утра движется от северо-западной границы Парижа в восточном направлении и достигла площади Бастилии. За день силы охраны правопорядка задержали 33 человека.

В ближайшие часы 2 тысячи манифестантов достигнут Лионского вокзала, где назначена конечная точка марша.