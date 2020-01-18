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18 января 202020:10

Нападение на жену депутата в Москве: эксклюзив "Дежурной части"

Всю неделю в Москве обсуждают скандальную историю — нападение на жену столичного муниципального депутата Светлану Хананашвили. Женщина чудом осталась жива. Дело было связали с политической деятельностью ее мужа, но вскоре выяснили пикантную деталь. В покушении заподозрили предполагаемую любовницу народного избранника — директора частной школы.

Эксклюзивные кадры удалось получить телеканалу "Россия 24". Они сделаны за пару минут до нападения на жену московского муниципального депутата Михаила Хананашвили. Его супруга Светлана — вся в черном — спешит домой. За ней движутся двое: девушка, а в паре метрах от нее — молодой человек. Это и есть предполагаемые исполнители преступления. В какой-то момент оба ускоряют шаг. Светлана, словно предчувствуя неладное, тоже начинает идти быстрее. До дома ей остается идти чуть больше пятисот метров.
Это довольно оживленное место даже в темное время суток. Основная часть расправы на видеозапись не попала, но, как следует из материалов уголовного дела, сначала к жертве подбежала девушка: посмотрела ей в лицо, убедившись, что это Светлана, подала сигнал молодому человеку. И уже он нанес женщине минимум шесть ударов ножом.

"Преступник хладнокровно бил Светлану в шею, лицо, грудь, печень. Она чудом выжила! Несколько дней в тяжелейшем состоянии", — говорили в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Пострадавшую отвезли в реанимацию института имени Склифосовского. Сейчас ей уже легче, но говорить о случившимся она не хочет.

"Это мое право, я его высказала", — заявила она.

Супруг Светланы более словохотлив. Депутат муниципального района "Академический" стал раздавать интервью почти сразу после нападения. Он заявил, что кто-то хотел "оставить его без жены". Сначала грешил на коллег по цеху. Мол, покушение по политическим мотивам. Затем поменял мнение и сообщил, что убийство могла заказать его давняя знакомая Василиса Маслова. Все это якобы из-за ревности, хотя у них ничего не было.

Василиса Маслова — директор одной из частных школ на окраине Москвы. Учебное заведение с громким названием "Русский Гарвард" занимает часть первого этажа в одном из жилых домов в районе Чертаново. Выглядит непрезентабельно. Говорят, дети здесь не только учились, но и жили. В основном — из регионов. Школа работала в режиме пансиона. Цена — от 35 тысяч рублей в месяц.

Василиса Маслова приехала в Москву из Мурманска. Говорят, сначала хотела открыть ресторан и магазин одежды, но потом занялась детским образованием. Маслова преподает больше 10 лет. Знает английский, немецкий, французский и японский. В "Русском Гарварде" она числилась директором, ее мать — заместителем. В интернете немало отзывов об их педагогических методах. Как хороших, так и не очень:

"Вообще не школа, а бомжатник для несчастных детишек. Бытовых условий никаких нет, ребенку негде принять душ";
"Всему преподавательскому составу школы "Русский Гарвард" большое спасибо и низкий поклон за мою дочь";
"Самая кульминация случилась, когда учитель психанул и выставил детей за дверь школы на январский мороз! На 40 минут".

После того как директора школы задержали, "Русский Гарвард" словно ушел в подполье. Железные двери никто не открывает. За решетчатыми окнами холодная тишина. Именно здесь, в обычном жилом доме, располагалась элитное, как говорят, образовательное учреждение. Дети здесь были предоставлены сами себе. И по словам директрисы, педагоги делали все возможное, чтобы свести к минимуму негативное влияние на детей современной жизни. Сейчас это звучит крайне сомнительно.
Родители учеников в шоке. Мало того, что директор школы - предполагаемая заказчица преступления, так она, возможно, еще и привлекла к этому своих выпускников. В нападении на жену депутата уже признался бывший ученик Масловой, ныне студент института имени Плеханова Николай Фролов.
Он виден на кадрах с камеры наблюдения: убегает с места покушения. Молодой человек заявил, что был тайно влюблен в педагога и не мог отказать ей в просьбе.

"Хотел помочь организатору, а именно директору этой частной школы в совершении задуманного. Само нападение тщательно было спланировано, были распределены роли каждого из участников, в частности отслеживался путь перемещения потерпевшей от места работы до дома", — сообщил руководитель Гагаринского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ по Москве Илья Терещенко.

Любопытный факт: как пишут СМИ, Василиса Маслова проживала в квартире своего ученика Николая Фролова. Там же обитала еще одна предполагаемая участница нападения — студентка Ирина Погарченко. Это она, как считают следователи, следила за супругой народного избранника. Соседи говорят, что в квартире Фролова не раз появлялись и другие учащиеся "Русского Гарварда". Пока непонятно, к кому именно и зачем они приезжали. 

"Время от времени видела девочек, не знаю, лет 12, 13. Вот такого примерно роста. По одежде вроде разные", — рассказала соседка Фролова Наталья Грекова.

О Масловой говорят: обаятельная, образованная и крайне расчетливая. Ходили слухи, что она положила глаз на квартиру своего ученика и пользовалась его чувствами. В защиту педагога выступила ее близкая подруга. Она собирает подписи в поддержку Василисы и надеется, что следствие во всем разберется.
Сейчас следователи проверяют Василису Маслову и ее учеников на причастность к еще одному подобному нападению.

В 2018 году на Светлану Хананашвили уже было совершено покушение. Тогда женщина получила сотрясение мозга, виновных так и не нашли.
Отец депутата Михаила Хананашвили в эксклюзивном интервью программе "Вести. Дежурная часть" заявил, что не считает сына каким-то мачо и выдвигает собственную версию.

"Если помните, в кинофильме "Основной инстинкт" главная героиня и дама, которая ей завидовала, друг друга каким-то образом пытались копировать. Вот я не исключаю, что это какой-то такой синдром", — заявил Нодарий Хананашвили.

Пострадавшая Светлана Хананашвили и предполагаемая организатор нападения Василиса Маслова действительно очень похожи. Одинаковый типаж, обе блондинки с голубыми глазами. По некоторым данным, вероятные соперницы даже не раз встречались. Как пишут в прессе, у Михаила Хананашвили и Василисы Масловой в прошлом был совместный бизнес. Может, именно он и стал причиной конфликта, а любовная линия - лишь выгодное прикрытие? 

"Представить, что все это из-за большой романтической любви или из-за желания стать женой депутата? Ну, если бы он был еще депутатом Госдумы, я бы понял. Или олигархом, а то не то, и не другое. Просто так соперниц все-таки не убивают", — рассудил сексолог Александр Полеев.

Сейчас педагог Василиса Маслова и ее выпускник, предполагаемый исполнитель нападения Николай Фролов находятся в СИЗО. Их вероятная соучастница — под домашним арестом. В той самой квартире, где когда-то ученики все вместе проживали со своим любимым педагогом.

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