Беспорядки в Бейруте: пострадали 75 человек

В центре Бейрута в субботу, 18 января, произошли беспорядки. В столкновениях между подразделениями полиции и активистами протестного движения пострадали по меньшей мере 75 человек. Более 30 демонстрантов отвезли в больницы, помощь остальным была оказана на месте, пишет ТАСС.

По информации РИА Новости, протестующие собрались у парламента в ливанской столице. Чтобы оттеснить их от здания законодательного органа к Площади павших, стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ и водометы. Однако столкновения продолжаются.

Демонстранты забрасывают полицейских камнями и петардами. В окрестностях места столкновений подожгли мусорные баки. Сотрудники правоохранительных органов воспользовались спецтехникой с автоматическими установками для метания гранат со слезоточивым газом.

Уличные беспорядки в Бейруте вспыхнули 14 января, после того как лидеры протестующих объявили о начале кампании гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги. Вообще же массовые акции протеста продолжаются в Ливане третий месяц. Из-за этого 29 октября 2019 года в отставку ушел глава коалиционного правительства Ливана Саад Харири, был назначен новый премьер. Тем не менее участники акций продолжают добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов. 16 января в центре беспорядков оказалось российское посольство в Бейруте.