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18 января 202021:21

Циклон "уронит" давление в Москве

Global Look Press

Циклон, идущий на Москву, "уронит" атмосферное давление до 733 миллиметров ртутного столба при норме 748, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижаться давление начнет со второй половины дня вторника – на 15-18 миллиметров ртутного столба. В четверг давление останется низким – 739 миллиметров, а к пятнице вырастет до 750.

Ранее сообщалось, что 20 января температура воздуха поднимется до 1-3 градусов тепла, 21-го – 3-5, 22-го похолодает: от минус 1 до плюс 4 градусов, передает ТАСС.

 

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