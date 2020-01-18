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18 января 202022:05

Митрополит Иларион призвал богатых делиться с бедными

Счастье человека не зависит от его достатка, убежден председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Вместе с тем он призвал богатых делиться с бедными, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество — справедливее.

Выступая в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 18 января, митрополит Иларион констатировал, что в РФ огромные деньги оседают в кошельках небольшой группы людей: это в основном бизнесмены или чиновники. При этом огромное количество российских граждан имеют очень низкие доходы. По мнению иерарха, для преодоления бедности делается гораздо меньше, чем следовало бы делать.

Вместе с тем Русская православная церковь не призывает ни к бедности, ни к богатству. "Счастье человека не зависит от изобилия его богатства. Мы видим счастливых бедных и несчастных богатых", — указал митрополит Иларион.

Ранее он заявлял, что пересматривать критерии бедности в России с тем, чтобы выявить так называемых "ленивых малоимущих", не имеет смысла.

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