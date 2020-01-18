Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 января 202020:39

Автогол лишил "Манчестер Сити" победы над "Кристал Пэлас"

EPA

В рамках 23-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Кристал Пэлас". "Горожане" упустили победу на 90-й минуте встречи. Мяч в собственные ворота забил Фернандиньо. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

За хозяев поля двумя мячами отметился Серхио Агуэро, отличившийся на 82-й и 87-й минутах матча. У гостей гол оказался на счету Дженка Тосуна (39-я).

"Манчестер Сити" с 48 очками идет вторым в АПЛ. От первого места, которое занимает "Ливерпуль", "горожан" отделяет 13 баллов. При этом у команды Юргена Клоппа есть две игры в запасе. "Кристал Пэлас" располагается на девятой строчке, набрав 30 очков.

Результаты других встреч 23-го тура: "Арсенал" – "Шеффилд Юнайтед" – 1:1, "Вест Хэм" – "Эвертон" – 1:1, "Норвич" – "Борнмут" – 1:0, "Брайтон" – "Астон Вилла" – 1:1, "Норвич" – "Борнмут" – 1:0, "Саутгемптон" – "Вулверхэмптон" – 2:3.

Сейчас

19:50

Беспорядки в Бейруте: пострадали 75 человек

19:22

Против "желтых жилетов" в Париже применили газ

18:55

Синоптики уточнили, где ожидаются самые сильные аномалии

17:43

Путин прокомментировал идею бессрочного правления

17:14

"Моральные уроды" удивили президента

16:33

Путин анонсировал крупные выплаты ветеранам

15:58

150 тракторов: акции в центре Берлина

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Женщине, о которой сообщили Путину, помогут власти двух регионов

Женщине, о которой сообщили Путину, помогут власти двух регионов

43 минуты назад
Фарс с отставкой Гончарука отвлек внимание украинцев от двух законов

Фарс с отставкой Гончарука отвлек внимание украинцев от двух законов

8 минут назад
Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

Киев оценил результаты газового контракта с Москвой

1 час назад
Беспорядки в Бейруте: пострадали 75 человек

Беспорядки в Бейруте: пострадали 75 человек

27 минут назад

Трансляции

Завтра, 19 января

16:00

Международная конференция по Ливии

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
Нападение на жену депутата в Москве: эксклюзив "Дежурной части"

Нападение на жену депутата в Москве: эксклюзив "Дежурной части"

29 минут назад
Президент рассказал о планах властей и пообщался с петербуржцами

Президент рассказал о планах властей и пообщался с петербуржцами

1 час назад
Синоптики уточнили, где ожидаются самые сильные аномалии

Синоптики уточнили, где ожидаются самые сильные аномалии

1 час назад
Российские хоккеисты обыграли канадцев на юношеских Олимпийских играх

Российские хоккеисты обыграли канадцев на юношеских Олимпийских играх

2 часа назад
Путин прокомментировал идею бессрочного правления

Путин прокомментировал идею бессрочного правления

2 часа назад
Против "желтых жилетов" в Париже применили газ

Против "желтых жилетов" в Париже применили газ

1 час назад
Тегеран передаст Киеву самописцы сбитого "Боинга"

Тегеран передаст Киеву самописцы сбитого "Боинга"

2 часа назад
Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

Сборы "Холопа" перевалили за два с половиной миллиарда

5 часов назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

17.01.2020 18:47
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

17.01.2020 14:15
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
Ситуация в Сирии: террористы надеются на Запад

Ситуация в Сирии: террористы надеются на Запад

33 минуты назад
Биатлон. Французы выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне – четвертые

Биатлон. Французы выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне – четвертые

1 час назад
Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

Опубликовано фото со свадьбы бывшей жены Абрамовича

2 часа назад
Охранник жестоко избил посетителя торгового центра в Подмосковье. Видео

Охранник жестоко избил посетителя торгового центра в Подмосковье. Видео

2 часа назад
Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летием

Михаил Мишустин поздравил Бориса Невзорова с 70-летием

2 часа назад
"Моральные уроды" удивили президента

"Моральные уроды" удивили президента

3 часа назад
Среди российских школьников затесались игиловцы

Среди российских школьников затесались игиловцы

3 часа назад
В рейтинге Forbes сменился лидер

В рейтинге Forbes сменился лидер

3 часа назад
Порошенко прогуливает допросы, ему пригрозили приводом

Порошенко прогуливает допросы, ему пригрозили приводом

3 часа назад
Каргинов – о победе на "Дакаре": наша команда вновь порадовала болельщиков в России

Каргинов – о победе на "Дакаре": наша команда вновь порадовала болельщиков в России

3 часа назад
Международный комитет Совфеда отреагировал на шаг Грузии и Украины

Международный комитет Совфеда отреагировал на шаг Грузии и Украины

3 часа назад
Лувр возобновил работу

Лувр возобновил работу

3 часа назад
В Карелии машина сбила людей, вылетев на тротуар после ДТП. Видео

В Карелии машина сбила людей, вылетев на тротуар после ДТП. Видео

3 часа назад
Разъяренный слон атаковал грузовик в индийском заповеднике. Видео

Разъяренный слон атаковал грузовик в индийском заповеднике. Видео

4 часа назад
150 тракторов: акции в центре Берлина

150 тракторов: акции в центре Берлина

4 часа назад
Саночница Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы

Саночница Иванова стала шестикратной чемпионкой Европы

4 часа назад
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

4 часа назад
Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

Международный валютный фонд прогнозирует новую Великую депрессию

5 часов назад
Донбасс предложил Украине прямой диалог

Донбасс предложил Украине прямой диалог

5 часов назад
Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

Лыжник Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира в Чехии

5 часов назад
Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

Сотрясение мозга и разбитое лицо: подробности инцидента с учительницей и школьником

6 часов назад
Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

7 часов назад
МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

МИД РФ обратил внимание ОБСЕ И ООН на насильственную украинизацию

7 часов назад
Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

Социальная справедливость: Мишустин займется повышением доходов граждан

8 часов назад
В ПФР рассказали, какой станет пенсия

В ПФР рассказали, какой станет пенсия

9 часов назад
Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

17.01.2020 13:34
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку