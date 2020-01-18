Автогол лишил "Манчестер Сити" победы над "Кристал Пэлас"

В рамках 23-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Кристал Пэлас". "Горожане" упустили победу на 90-й минуте встречи. Мяч в собственные ворота забил Фернандиньо. Игра завершилась вничью со счетом 2:2.

За хозяев поля двумя мячами отметился Серхио Агуэро, отличившийся на 82-й и 87-й минутах матча. У гостей гол оказался на счету Дженка Тосуна (39-я).

"Манчестер Сити" с 48 очками идет вторым в АПЛ. От первого места, которое занимает "Ливерпуль", "горожан" отделяет 13 баллов. При этом у команды Юргена Клоппа есть две игры в запасе. "Кристал Пэлас" располагается на девятой строчке, набрав 30 очков.

Результаты других встреч 23-го тура: "Арсенал" – "Шеффилд Юнайтед" – 1:1, "Вест Хэм" – "Эвертон" – 1:1, "Норвич" – "Борнмут" – 1:0, "Брайтон" – "Астон Вилла" – 1:1, "Норвич" – "Борнмут" – 1:0, "Саутгемптон" – "Вулверхэмптон" – 2:3.