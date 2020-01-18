Отец, истязавший маленьких детей, арестован

Житель Санкт-Петербурга Максим Бердников, отец троих несовершеннолетних детей, которого обвиняют в истязании шестилетней дочери и четырехлетнего сына, арестован до 16 марта. Такое решение принял в субботу, 18 января, Фрунзенский районный суд Северной столицы.

По данным следствия, Бердников и его супруга, приходящаяся девочке мачехой, периодически избивали детей "с особой жестокостью, издевательством и мучениями". Девочку били и руками, и ногами, и даже бейсбольной битой. При этом медицинскую помощь ребенку никто не оказывал. Из-за этого у малышки образовалась инфицированная рана. Кроме того, мужчина избивал своего сына.

Следователи утверждают, что делалось это "из личных неприязненных отношений". В отношении семейной пары возбуждено несколько уголовных дел, пишет РИА Новости.