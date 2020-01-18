Европейские экоактивисты вышли на улицы и атаковали автошоу

Жители Белграда вышли на улицы, чтобы выразить протест по поводу смога, который окутал столицу Сербии, передает канал "Россия 24". Многие участники акции надели медицинские маски и противогазы.

По оценке экспертов по охране здоровья, Сербия находится на 9-м месте в мире по числу смертей, связанных с загрязнением окружающей среды. Президент Сербии Александр Вучич обещает принять долгосрочные меры, но их эффект проявится не раньше, чем через 6 лет.

Жители Варшавы требуют от правительства действий против изменения климата. Акция называется "Последний бал": организаторы призывают власти задуматься наконец об окружающей среде. По данным службы мониторинга, содержание опасных частиц в воздухе многих польских городов превышает норму в два-три раза.

А в Брюсселе экоактивисты атаковали автошоу. Они обвинили автоиндустрию во лжи и гибели людей. Акция закончилась задержаниями.