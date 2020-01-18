Утечка топлива: самолет из Екатеринбурга пришлось сажать в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сургут. Причиной стала утечка топлива.

Командир воздушного судна обнаружил поломку в полете, в связи с чем запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Приземление произошло благополучно. О пострадавших ничего не сообщается.

Сейчас самолет обследуют техники. Пассажирам будет предоставлен резервный борт, пишет "Интерфакс".