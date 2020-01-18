Принц Гарри и Меган Маркл весной перестанут быть "Высочествами"

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут исполнять королевские обязанности весной. Они больше не будут именоваться "Их Королевские Высочества".

Как пояснил Букингемский дворец, герцог и герцогиня перестанут быть "Королевскими Высочествами", потому что не будут более являться работающими членами королевской семьи. Гарри и Меган также не смогут теперь представлять королеву на официальных мероприятиях.

"Они более не будут получать общественных средств на выполнение королевских обязанностей", — говорится в сообщении дворца, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Сообщается также, что принц Гарри и его супруга "изъявили желание" выплатить средства, потраченные на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Великобритании.

В сообщении отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские благодарны ее величеству и королевской семье за поддержку в момент начала нового этапа жизни. При этом они продолжат поддерживать находящиеся под их патронажем организации.

Королева Елизавета Вторая выступила с отдельным заявлением, в котором выразила радость от того, что после долгих обсуждений королевской семье удалось найти "конструктивный путь вперед" для принца Гарри и Меган. Ее величество заверила, что они останутся "очень любимыми членами семьи", и поддержала их желание вести "более независимую жизнь".