Александр Овечкин обошел Марио Лемье по голам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" оформил дубль. Это позволило капитану "столичных" выйти на чистое десятое место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

На счету россиянина теперь 691 шайба, заброшенная им в 1133 встречах Национальной хоккейной лиги. По этому показателю он обошел легенду хоккея Марио Лемье, в активе которого 690 голов.

WELCOME TO THE TOP 10 , @ovi8 #CapsIsles #ALLCAPS pic.twitter.com/SO3wwuCS2i