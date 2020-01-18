Александр Овечкин обошел Марио Лемье по голам в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Айлендерс" оформил дубль. Это позволило капитану "столичных" выйти на чистое десятое место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

На счету россиянина теперь 691 шайба, заброшенная им в 1133 встречах Национальной хоккейной лиги. По этому показателю он обошел легенду хоккея Марио Лемье, в активе которого 690 голов.

Овечкину осталось забросить еще одну шайбу, чтобы догнать Стива Айзермана, располагающегося на девятой строчке в снайперской гонке.

В матче между "Вашингтоном" и "Айлендрес" идет третий период. "Столичные" уступают "Нью-Йорку" в гостях со счетом 3:4.