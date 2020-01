Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Айлендрес"

В Национальной хоккейной лиге матчем между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтон Кэптилаз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Столичные" в гостях, уступая по ходу встречи в три шайбы, сумели вырвать победу со счетом 6:4. Хет-трик в этой игре оформил Александр Овечкин.

Российский нападающий "Вашингтона" во втором матче подряд забрасывает по три шайбы. На этот раз от него пострадал вратарь "Айлендрес" Семен Варламов, отразивший 24 броска из 29.

10. Alex Ovechkin (691)

11. Mario Lemieux (690)@ovi8 keeps on climbing the @NHL Ladder for Most Goals Scored EVER! #ALLCAPS #Gr8 pic.twitter.com/n5clkEWFIJ