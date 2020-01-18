Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Айлендрес"

В Национальной хоккейной лиге матчем между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтон Кэптилаз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Столичные" в гостях, уступая по ходу встречи в три шайбы, сумели вырвать победу со счетом 6:4. Хет-трик в этой игре оформил Александр Овечкин.

Российский нападающий "Вашингтона" во втором матче подряд забрасывает по три шайбы. На этот раз от него пострадал вратарь "Айлендрес" Семен Варламов, отразивший 24 броска из 29.

Помимо Овечкина результативными действиями отметился российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов, записавший на свой счет две передачи.

Стоит также отметить Илью Самсонова, который заменил после четвертой пропущенной шайбы Брэйдена Холтби, не пропустил ни одной шайбы. В его активе семь отраженных бросков.

Александр Овечкин благодаря хет-трику поднялся на девятое место в списке снайперов НХЛ за всю ее историю. Он сравнялся по голам с канадским нападающим Стивом Айзерманом (692 шайбы).