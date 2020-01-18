Ливия: Саррадж призвал оказать давление на своих противников

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии (намечена на 19 января в Берлине), оказать давление на сторонников своего противника — фельдмаршала Халифы Хафтара.

Агентство Bloomberg сообщает, что Саррадж обратился к международному сообществу отреагировать на закрытие портов в Ливии для экспорта нефти. Это сделало командование Ливийской национальной армией. Восток страны недоволен тем, что все доходы от нефти поступают в Триполи, и идут на оплату в том числе боевиков, закупку боевой техники, а не на развитие региона, и требует под контролем ООН открыть специальный счет, передает ТАСС.

13 января в Москве состоялись переговоры Хафтара с Сараджем. По итогам встречи было составлено соглашения о прекращении огня. Представители ПНС подписали документ, а командующий ЛНА – нет. Вместо этого были возобновлены на юге Триполи.

19 января в Берлине состоится конференция по урегулированию ливийского конфликта. На нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в конференции.

По мнению Елены Супониной, советника директора Российского института стратегических исследований, на конференции Европа пообещает Ливии материальную помощь. "А лидеры воюющих сторон, если дело пойдет по лучшему сценарию, объявят о продолжении переговоров и скажут, что будут поддерживать перемирие, но не исключено, что они там разругаются в пух и прах", — заявила она 17 января в программе "Формула смысла" на радио ВестиFM.

Ливия фактически перестала быть единой страной после свержения и убийства лидера ливийской революции Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране установилось двоевластие. Триполи контролирует Файез Саррадж, а на востоке заседает парламент, сотрудничающий с маршалом Хафтаром.