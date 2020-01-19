В Германии откроется международная конференция по Ливии

В Берлин начинают прибывать участники международной конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье. На нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, Евросоюза и других стран.

О своем участии заявили премьер-министр ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар; сообщается, что он уже приехал в столицу Германии.

Берлинская конференция пройдет после межливийских переговоров в Москве. В Министерстве иностранных дел России заявляют о готовности к дальнейшей координации усилий для продвижения политического процесса и деэскалации напряженности в Ливии.

При этом в Москве подчеркивают, что международное сообщество не должно навязывать ливийцам готовых рецептов в решении конфликта.

Также накануне берлинского саммита в Москве напомнили, что западные партнеры сейчас занимаются урегулированием кризиса, которые сами же и спровоцировали.

"Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой авантюры — преступной, противозаконной авантюры — мы пожинаем до сих пор", — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая предстоящую международную встречу.

Между тем в самой Ливии накануне конференции ситуация обострилась: нефтяная корпорация страны объявила о чрезвычайном положении после блокировки работы портов по распоряжению командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.