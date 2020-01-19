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19 января 202000:51

Петербуржец систематически избивал своих детей из-за их схожести с экс-женой

Пресс-служба Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга сообщила, что на два месяца арестован Максим Бердников, обвиняемый в истязаниях 6-летней дочери и 4-летнего сына.

Под истязаниями в данном случае подразумевается систематическое нанесение побоев своим несовершеннолетним детям.

По предварительным данным, обвиняемый вместе с сожительницей не только избивал дочь, но связывал девочку на ночь, передает "Лайф". Ребенок подвергался побоям, якобы, из-за сходства с бывшей женой Бердникова.

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