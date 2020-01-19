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19 января 202002:25 Сергей Брилев

Премьер Сент-Винсента и Гренадин: Россия - очень могущественный игрок на глобальной арене

Премьер Сент-Винсента и Гренадин: Россия - очень могущественный игрок на глобальной арене

Специально для наших любимых зрителей на канале "Россия-24" из числа "политических гурманов". Сегодня гость нашей программы — премьер-министр, на первый взгляд, крохотной страны, каковой, конечно, и является Сент-Винсент и Гренадины.

Но не случайно именно эта вроде бы маленькая страна на Карибах избрана сейчас в непостоянные члены Совета безопасности ООН: такой авторитет и дар предвидения, в частности, у ее премьер-министра, который является рекордсменом по пребыванию у власти во всем Западном полушарии.

Год назад у себя в резиденции он, как выяснилось, совершенно точно сказал нам, что не надо преувеличивать возможности США сменить власть в Венесуэле. Тогда же он обещал нам приехать в Москву. На этой неделе приехал. Здесь говорим с ним о новых тенденциях: и в Латинской Америке, и во всем мире.

- С момента нашей прошлой встречи сразу в нескольких южноамериканских странах произошли печальные события. В первую очередь — масштабные уличные беспорядки. И первопричины этого разные: в Эквадоре и Боливии, например, склонны обвинять представителей левых взглядов, а в Чили — правых. Помимо этого, вспомним результаты хоть и законных выборов в Аргентине и Уругвае, но какими парадоксами они обернулись. Что не так с политическими элитами в Южной Америке, раз мы теперь наблюдаем очень занятную ситуацию, когда электорат и общество — это не одно и то же.

 - Во-первых, независимо от происходящего в политической верхушке мы должны внимательно смотреть за разногласиями и уровнем напряженности в обществе, — говорит премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Эверард Гонсалвеш. — Взять, к примеру, Чили, где казалось, что все стабильно. Но и там множество проблем. В условиях растущей экономики там увеличивался разрыв между богатыми и бедными.

Еще одна проблема — студенты, которым нужно оплачивать обучение. Другая — пенсии, которые нужно стабильно выплачивать бюджетникам. Так что политический уровень может быть очень высоким. Вы можете думать, что у вас в стране все хорошо и под контролем, в последние десятилетия демонстрируется стабильный рост и работают демократические институты, но внизу бурлит, там — легковоспламеняемая материя. В таких обстоятельствах, использую метафору, для социального взрыва и массового выхода людей на улицы нужна только искра от спички. 

- Но в этом-то и проблема, ведь правительства в этих странах были избраны по всем законам демократии.

 - Да, избраны должным образом, но народ не терпит, если власть не принимает нужных решений. Следует также помнить, что эти общества еще не до конца сформированы. Слишком велико наследие прошлых лет и процесс развития еще продолжается. Я говорю о временах колониализма, геноцида и рабства, а если взять XX век, то это применение Доктрины Монро, когда царила гегемония одного государства.

- И политика большой дубинки.

- Да. И в то время было создано много организаций, которые, как оказалось, не способны выполнять свои задачи.

- У нас мало времени. Последние два вопроса, довольно философских. После ликвидации генерала Сулеймани вы ведь наверняка наблюдаете за происходящим вокруг Ирана?

- Да, наблюдаю, как могу.

- Чего господин Трамп хочет?

- Я вообще не уверен, что он знает, чего хочет. За исключением его очевидного и принципиального желания переизбраться на второй срок.

- Вы думаете, что это чисто внутриполитический вопрос?

- Полагаю, что главным образом все происходящее вызвано событиями внутри американской политической системы.

- И это за 7 месяцев до выборов.

- Да. Как в бейсболе: ты должен играть на своей базе и быть очень сильным. Но произошедшее — это очень рискованная затея, ведь ситуация в целом очень сложная и крайне хрупкая. И возможные последствия могут быть страшными.

- Совершенно верно. И это беспокоит меня. Самое последнее. Вы же никогда не были в России до этого?

- Нет, никогда.

- Но вы принимали нашу делегацию на Сент-Винсенте, там много русских.

- Да.

- И я обратил внимание, что и на Гренадинах довольно много русских.

- Верно.

- Что привело вас сюда?

- Вообще меня пригласили выступить на Гайдаровском форуме. У меня две темы: устойчивое развитие и изменение климата. Ну и, конечно, я приехал провести переговоры с дипломатами, с министром иностранных дел и премьер-министром. Правда, теперь и не знаю, с кем мне предстоит встречаться, ведь буквально пару часов назад российское правительство ушло в отставку.  

- Ну, преимущество России заключается в постоянстве внешней политики.

- Да.

- Так что все будет.

- Да, конечно, у меня здесь встречи в МИД, и я регулярно общаюсь с профессиональными российскими дипломатами, так что я в курсе. И основа, на которой мы все должны выстраивать отношения, — это принцип многосторонних связей, так называется эта международная игра. Некоторые деятели пытаются превратить ООН в организацию для обслуживания интересов отдельной государственной силы. Но само название — Организация Объединенных Наций — означает представительство интересов всех стран.

Только представьте, Организация Объединенной Нации — это же оксюморон какой-то. Что касается России, то это очень могущественный игрок на глобальной арене. Для малых государств, таких, как наше, очень важно знать планы такой страны на будущее и понимать, как мы можем вместе работать для укрепления отношений. Что мы можем сделать для этого в практическом плане. Я подшучиваю, мол, а знаете, что мы с Россией вообще-то соседи? Просто наша страна в Совбезе ООН на правах непостоянного члена сидит с ней буквально через стул. Так что мы окружены Россией с одной стороны и Южной Африкой с другой.

- Спасибо, сэр, и позвольте напомнить нашим зрителям, что вы не просто премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, а еще и старейшина в президентско-премьерском корпусе Западного полушария.

- Ну, я работаю на этой должности уже почти 20 лет. Так что, да, это довольно продолжительный срок.

- Спасибо, сэр.

- Большое спасибо.

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