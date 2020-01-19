Юристы Трампа нашли виновных во вмешательстве в выборы США

Юристы президента США Дональда Трампа, отвечая на предложение явиться на процесс по импичменту, назвали обвинения демократов нарушением Конституции США и попыткой вмешаться в выборы.

"Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента", — говорится в ответе юристов Трампа.

Там отмечается, что это является неприкрытой и незаконной попыткой отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года. Ведь по конституции требуются обвинения в преступлении или нарушении закона, а этого в представлении к импичменту нет, сообщает РИА Новости.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотреблении властью и создании препятствий расследованию. Палата представителей большинством голосов одобрила процедуру импичмента, теперь дело за сенатом, где преобладают республиканцы. Трамп уверен, что рассмотрение дела в Верхней палате Конгресса много времени не займет. Разбирательство начнется 21 января.