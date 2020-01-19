Россиянка обвинила защитника "Милана" Тео Эрнандеса в изнасиловании

Россиянка Луиза Кремлева на своей странице в Instagram ответила на информацию о своем аресте.

Испанская газета Marca 16 января сообщила, что 22-летняя Кремлева арестована за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника "Милана" Тео Эрнандеса.

Девушка ранее обвинила игрока в изнасиловании и побоях в июне 2017 года. Испанский суд отреагировал на заявление, но не установил вины Эрнандеса и закрыл дело.

Кремлева сообщила своим подписчикам, что ее не задерживали, не арестовывали, пишет Лента.ру.

"У меня нет судимости. Правда станет известна".

Защитник Тео Эрнандес играет за "Милан" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне забил четыре гола в чемпионате Италии. Ранее футболист выступал за "Реал Сосьедад" и мадридский "Реал".