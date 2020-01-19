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19 января 202006:11 Александр Краснопёров

На Сахалине используют дроны для проверки работы служб ЖКХ

На Сахалине используют дроны для проверки работы служб ЖКХ

За чистотой дворов на Сахалине теперь следит квадрокоптер. Он летает над улицами и записывает на видео работу коммунальщиков, а еще может обнаружить несанкционированные свалки. Как к такой слежке отнеслись работники коммунальных служб?

Одно нажатие кнопки — и беспилотник заступает на службу. Сегодня его задача показать, как коммунальные службы в Томари борются с гололедицей. На это хватит тридцати минут.

Под присмотром "большого брата" местные коммунальные службы сразу стали работать лучше. Схалтурить не получится, результат работы проверить могут в любой момент.

"Дрон помогает нам выявить несанкционированные свалки, что и где мы упустили. Огромная ответственность перед нашими жителями, так как мы занимаемся расчисткой и содержанием дорог", — говорит Наталья Зайкина, директор МУП "Благоустройство".

Беспилотник еще не собственность районной администрации, технику брали для тест-драйва. Теперь в планах покупка собственного дрона. Он пригодится не только для нужд ЖКХ. С его помощью будут следить за ледовой обстановкой зимой и лесными пожарами летом.

"Сейчас мы заводим Томари под такую диспетчеризацию и впоследствии планируем сделать такую же схему в наших крупных селах Ильинское и Красногорск", — рассказывает мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев.

Для беспилотников есть одно препятствие: погодные условия. Использовать их можно только при слабом ветре. Каждый метр в секунду уменьшает время полета, а осадки могут и вовсе стать причиной отмены вылета.

Если погодные условия далеки от идеальных, то помочь контролировать расчистку города и вывоз мусора могут и сами жители. Для этого достаточно позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу и рассказать о проблеме, а специалисты уже направят ответственных для ее решения.

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