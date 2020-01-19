В результате ракетного удара погибли 60 солдат армии Йемена

По меньшей мере 60 военнослужащих погибли в результате ракетного обстрела в Йемене. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По его данным, атаку по тренировочному лагерю армии Йемена совершили вооруженные силы хуситского мятежного движения. При ударе была использована баллистическая ракета, передает "Россия 24".

Противостояние между правительственными силами и хуситами длится с августа 2014 года. Хуситы совершили государственный переворот: для начала захватили столицу Сану, а затем напали на другие города Йемена. Главным покровителем хуситов называли Иран. Не дожидаясь резолюций ООН и лишь получив одобрение от Вашингтона, страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начали операцию "Буря решимости" с бомбежек позиций хуситов. На саммите Лиги арабских государств военное вторжение в Йемен обосновали – положением Устава ООН о праве на самооборону, а также Договором о совместной защите арабских стран.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса.