В Ливане в результате беспорядков пострадали более 200 человек

Число пострадавших в результате беспорядков в Ливане превысило 200 человек. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя Красного Креста. Сейчас ситуацию контролирует армия и силы безопасности.

Зачинщики беспорядков задержаны. Ими оказались прибывшие с севера страны в столицу радикальные элементы.

Акция под лозунгом "суббота гнева" накануне прошла у здания парламента Ливана. Участники бросали камни и металлические прутья, пытались сломать забор. В ответ полиция применила водомёты и слезоточивый газ.

Протестующие требовали экономических реформ и судебного разбирательства по нескольким коррупционным скандалам, сообщает телеканал "Россия 24".