Россиянин Аскаров одержал первую победу в UFC

На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе завершился бой между российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и американцем Тимом Эллиотом. 27-летний россиянин победил соперника единогласным решением судей.

Аскаров в первом своем бою в Абсолютном бойцовском чемпионате встречался 21 сентября 2019 года с мексиканцем Брэндоном Морено. Их поединок завершился вничью.

Всего на счету российского бойца 11 боев в ММА. В них он одержал десять побед. Отметим, что в 2017 год Аскаров завоевал золото в вольной борьбе на Сурдлимпиаде, где соревновались слабослышащие и глухие спортсмены.

Напомним, что в главном бою вечера в Лас-Вегасе встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне.