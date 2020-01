Россиянин Аскаров одержал первую победу в UFC

На турнире UFC 246 в Лас-Вегасе завершился бой между российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и американцем Тимом Эллиотом. 27-летний россиянин победил соперника единогласным решением судей.

Moving 🆙 the flyweight ladder!



🇷🇺 @Askar_MMA gets the victory in a fun one! #UFC246 pic.twitter.com/HAKl1E8Cyn