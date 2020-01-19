В США отстранен от работы советник президента по России

Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик покинул свой пост.

По данным агентства Bloomberg, Пика вывели из Белого дома в пятницу. По информации других источников, Пик временно отстранен от работы из-за проводимого расследования, связанного с вопросами безопасности.

Работать в СНБ Пик начал в ноябре прошлого года, сменив Тима Моррисона (считался одним из ключевых свидетелей в расследовании демократов в рамках процедуры импичмента). До этого Пик занимал должность заместителя помощника госсекретаря США. В Госдепартаменте он отвечал за вопросы, связанные с Ираном и Ираком, сообщает ТАСС.