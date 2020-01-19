UFC 246. Россиянин Олейник победил американца Грина

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, который проходит в Лас-Вегасе, встретился с американцем Морисом Грином. 42-летний россиянин одержал досрочную победу во втором раунде.

Олейнику удалось провести болевой прием против 33-летнего бойца из США. Теперь на счету россиянина стало 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА.

Ранее на турнире еще один представитель России Аскар Аскаров добился своей первой победы в UFC, взяв верх над американцем Тимом Эллитоттом.

Напомним, что в главном поединке вечера в Лас-Вегасе встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне.