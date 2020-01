UFC 246. Россиянин Олейник победил американца Грина

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата, который проходит в Лас-Вегасе, встретился с американцем Морисом Грином. 42-летний россиянин одержал досрочную победу во втором раунде.

Олейнику удалось провести болевой прием против 33-летнего бойца из США. Теперь на счету россиянина стало 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА.

How TOUGH is @TheCrochetBoss?! 👏



Most HW's would've tapped, but we're heading to R2! #UFC246 pic.twitter.com/XaVxXyhhZK