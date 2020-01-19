Гавриков поучаствовал в разгроме "Коламбусом" гостей из "Нью-Джерси"

В Коламбусе, во дворце спорта Nationwide Arena прошел матча между местными "Блю Джакетс" и соперниками из "Нью-Джерси Дэвилз" в рамках игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. "Синие жакеты" оказались на голову сильнее гостей и победили с "сухим" счетом 5:0.

Только первый период был по-настоящему напряженным, а Эткинсон забил единственный гол в ворота "дьяволов". Во второй 20-минутке хозяева четырежды огорчали вратаря соперников и решили исход встречи в свою пользу. Забивали Эткинсон, Лилья, Веннберг и Фолиньо с передачи российского защитника Владислава Гаврикова. Третий период стал формальностью.