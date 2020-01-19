Идею "морской стены" вокруг Нью-Йорка Трамп назвал глупой и ужасной

Глупой назвал президент США Дональд Трамп идею возвести "морскую стену" вокруг Нью-Йорка для защиты от штормов.

По его мнению, строительство массивной 200-миллиардной "морской стены" вокруг Нью-Йорка для защиты его от редких штормов способно нанести непоправимый вред окружающей среде, передает ТАСС.

Кроме того, стена будет выглядеть "ужасно", а жителям города придется "подготовить швабры и ведра".

Ранее специалисты инженерных войск США предложили для защиты Нью-Йорка от все более частых и разрушительных штормов, вызванных глобальным потеплением, построить стену.

Предположительно, на ее строительство уйдет не менее 25 лет, а также 119 миллиардов долларов.

Противники строительства предупреждают о том, что конструкция стены направлена на защиту от штормовых волн, но от высоких приливных волн вряд ли спасет. К тому же будет задерживать сточные воды города.