Конор Макгрегор вернулся. "Ковбой" Серроне продержался 40 секунд

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC 246. В главном бою встретились известный ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд "Ковбой" Серроне. Матч завершился на 40-й секунде после серии сильнейших ударов со стороны Макгрегора.