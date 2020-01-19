Макгрегор после победы над Серроне: это возвращение короля!

Бывший чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор после досрочной победы в бою против Дональда Серроне из США заявил в прямом эфире шоу в Лас-Вегасе: "Король вернулся! Я снова творю историю!"

Надо признать, что внешне победа над американцем по прозвищу "Ковбой" была довольно эффектной, но при этом следует иметь в виду, что Серроне не выглядел активным участником поединка. Казалось, что он вышел в клетку октагона обреченным.

"Я вернулся! И я снова буду королем! – заявил после боя Макгрегор. – Хочу всем напомнить, что я первый, кто оформил самые красивые победы в трех весовых категориях — в полулегком, легком и полусреднем весе".

Словно намекая на возможный будущий реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, которому ирландец проиграл осенью 2018 года, Конор сказал также: "Я готов вернуться в легкий вес, но могу драться и в полусреднем. Как видите, у меня все в порядке!"