СМИ: в Северной Корее сменился министр иностранных дел

В КНДР сменился министр иностранных дел: новым главой северокорейского МИД стал Ри Сон Гвон. На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что власти КНДР уведомили о смене главы МИД работающих в Пхеньяне иностранных послов. В официальных СМИ КНДР об этом пока не сообщалось.

Ри Сон Гвон прежде занимал пост председателя северокорейского Комитета по делам мирного объединения родины, игравшего важную роль в межкорейских переговорах в начале 2018 года. Смена руководителя МИД может говорить о предстоящем изменении политики Пхеньяна в отношении Южной Кореи и США.